Тегеран, , 08:09 — REGNUM 30 сентября официальные лица Ирана и Китая в совместном заявлении призвали к созданию инклюзивной администрации в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде сделал эти замечания на встрече с генеральным директором департамента по делам Азии министерства иностранных дел Китая Лю Цзиньсоном.

Обе стороны обменялись мнениями о путях взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, представители двух стран рассмотрели пути дальнейшего сотрудничества с соседними государствами Афганистана с целью восстановления мира и стабильности в регионе.

Официальные лица подчеркнули необходимость формирования инклюзивного правительства для достижения прочного мира и безопасности в Афганистане, отметив право афганского народа на определение дальнейшей судьбы без вмешательства иностранных сил.