Якутск, 1 октября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Квартиры жителей одного из домов в Якутске не отапливаются несмотря на то, что в городе выпал снег. Официально отопление в столице республики дали, но в этом доме оно частично пропало из-за попадания воздуха в батареи. Когда тепло появится снова, жильцам не сообщают, написало ИА SakhaDay. Полностью не отапливаются несколько квартир.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

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«Мы несколько раз звонили в управляющую компанию, где нам не дают точного ответа, когда у нас снова появится отопление. Нам говорят, что сантехники ходят по квартирам и решают вопрос. В мою квартиру два раза обещали прийти «сегодня» и не дождались. Из одного радиатора потекла вода, в итоге «гайки» закрутили сами», — рассказал житель Якутска Егор Мохначевский.

Представитель управляющей компании, которая обслуживает проблемный дом, сказал, что работы по устранению неполадок продолжаются. Срок, когда появится отопление, жильцам не озвучили.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Якутии было объявлено о начале отопительного сезона на всей территории республики. Однако на деле тепло дали не везде, в том числе на отсутствие тепла жаловались жители нескольких домов в Якутске.