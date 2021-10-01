Тегеран, , 08:15 — REGNUM 30 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран не принимает ничего, кроме Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью французской газете Le Monde Хатибзаде заявил: «Иран рассмотрел вопрос о возобновлении переговоров, и мы пришли к выводу, что обязательно их возобновим».

«Затем наступает второй этап, который касается оценки переговоров, чтобы прояснить все аспекты, прежде чем вступить в активный и конструктивный диалог», — отметил иранский дипломат.

На вопрос, будет ли Иран просить о дополнительных вещах, в частности об отмене санкций, Хатибзаде ответил:

«Мы удивляемся, почему шесть последовательных раундов переговоров в Вене провалились. Причины и недостатки должны быть оценены. Необходимо исправить патологию, изменить пункты, которые остались неудовлетворенными».

«В этой истории Соединенные Штаты являются стороной, которая вышла из ядерной сделки; стороной, которая ввела односторонние санкции, причинила страдания иранскому народу и нанесла миллиардные убытки иранской экономике», — сообщил Хатибзаде.