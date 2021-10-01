Тегеран, 1 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. 30 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран не принимает ничего, кроме Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью французской газете Le Monde Хатибзаде заявил: «Иран рассмотрел вопрос о возобновлении переговоров, и мы пришли к выводу, что обязательно их возобновим».

«Затем наступает второй этап, который касается оценки переговоров, чтобы прояснить все аспекты, прежде чем вступить в активный и конструктивный диалог», — отметил иранский дипломат.

На вопрос, будет ли Иран просить о дополнительных вещах, в частности об отмене санкций, Хатибзаде ответил:

«Мы удивляемся, почему шесть последовательных раундов переговоров в Вене провалились. Причины и недостатки должны быть оценены. Необходимо исправить патологию, изменить пункты, которые остались неудовлетворенными».

«В этой истории Соединенные Штаты являются стороной, которая вышла из ядерной сделки; стороной, которая ввела односторонние санкции, причинила страдания иранскому народу и нанесла миллиардные убытки иранской экономике», — сообщил Хатибзаде.