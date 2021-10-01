Штат Калифорния, США, 1 октября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Пожизненный тюремный срок получил по решению суда мужчина, открывший стрельбу в синагоге в 2019 году в американском штате Калифорния. Об этом 1 октября сообщает телекомпания CNN.

Ovs.skav.sudrf.ru Приговор

Согласно решению суда, осуждённый не будет иметь права на досрочное освобождение. 22-летний Джон Ирнест пошёл на сделку с правосудием и признал себя виновным в проступке. Благодаря этому мужчине удалось избежать смертной казни. Сделку с правосудием была одобрена Верховным судом города Сан-Диего в штате Калифорния в июле.

Напомним, Ирнест открыл стрельбу в синагоге города Поуэй 27 апреля 2019 года. В результате нападения на синагогу погиб один человек, ещё трое были ранены. Мэр Поуэй Стив Вос назвал произошедшее преступлением, совершённым на почве ненависти.

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