Тегеран, 1 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 30 сентября заместитель министра иностранных дел Ирана по консульским, парламентским и иностранным делам Казем Саджади встретился с заместителем министра иностранных дел Омана Шейхом Халифой аль-Харити для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече, которая состоялась в Маскате, Саджади и аль-Харити обсудили ряд вопросов, касающихся отношений между Ираном и Оманом, включая экономическое, торговое, парламентское и консульское сотрудничество, в частности проживание и деятельность граждан обеих стран.

Саджади также посетил некоторые экономические и деловые центры в Маскате, управляемые иранскими гражданами, высоко оценив их деятельность в дружественной стране. Иранский представитель выразил надежду, что иранцы, проживающие в Омане, смогут создать в стране свою диаспору с целью обеспечения единства и сплоченности.