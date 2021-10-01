Тегеран, 1 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. 30 сентября исполнительный директор Бюро ремесел, культурного наследия и туризма иранской провинции Альборз заявил, что Организация экономического сотрудничества (ОЭС) решила создать Рынок ремесел и сувениров, базирующийся в Карадже (столица провинции Альборз). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ферейдун Мохаммади отметил на пресс-конференции, что проживание различных этнических групп в провинции Альборз привело к богатому сочетанию прекрасных иранских ремесел в этой провинции.

«Данное обстоятельство обусловило необходимость учреждения Комплекса иранских ремесел в провинции и, в свою очередь, создания Совместного рынка ремесел и сувениров, базирующегося в Карадже», — подчеркнул он.

Мохаммади также сообщил, что рынок ОЭС предоставит иранцам возможность познакомиться с культурой и обычаями стран-участниц организации.

«Соответственно, было проведено несколько совместных встреч с генеральным секретарем ОЭС и его заместителями. Надеюсь, что очень скоро место для запуска постоянного рынка будет определено в присутствии представителей стран-членов», — заявил исполнительный директор Бюро ремесел, культурного наследия и туризма провинции Альборз.

Он также упомянул об обширных туристических возможностях и возможностях провинции Альборз, включая исторические, культурные достопримечательности и природные курорты, гарантируя, что в ближайшее время при поддержке правительства и частного сектора будет обеспечена необходимая инфраструктура.