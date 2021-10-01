Тегеран, 1 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 30 сентября чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Армении встретился и провёл переговоры с заместителем премьер-министра Армении Суреном Папикяном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Вице-премьер Армении заявил на встрече, что укрепление отношений с Ираном имеет стратегическое значение, высоко оценив усилия иранской стороны в этом направлении.

«Позиция Исламской Республики Иран по сохранению регионального мира и стабильности имеет большое значение», — отметил Папикян.

Посол Аббас Бадахшан Зохури поздравил Папикяна с назначением на новый пост и, указав на его драгоценную роль в расширении двусторонних связей в должности министра управления региональными делами и инфраструктур, выразил надежду, что во время его новой миссии сотрудничество двух стран откроет новую веху.

Заместитель премьер-министра Армении упомянул о проектах строительства дорог в его стране, которые соединят иранские дороги и завершат коридор Север-Юг вплоть до иранской провинции Систан и Белуджистан, подтвердив, что такие проекты будут способствовать ускорению перевозок между двумя странами.

Обе стороны на встрече также достигли договоренности об обмене высокопоставленными делегациями и проведении переговоров на уровне экспертов.