Владивосток, 1 октября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Губернатор Приморья, руководитель рабочей группы по развитию туризма Олег Кожемяко рассказал об организации круизного туризма в стране и на Дальнем Востоке в частности на совместном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» 30 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

(сс) pasja1000 В круиз

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«У нас есть все условия — выходы в моря и океаны, реки и озера, однако это направление сейчас развито недостаточно. Мы проанализировали основные проблемы в этой сфере и сформировали предложения по развитию речных и морских круизов», — сказал Кожемяко.

Среди основных факторов, препятствующих успешному развитию отрасли, он перечислил: износ и моральное устаревание речного и морского круизного флота, дефицит качественной туринфраструктуры, отсутствие стимулирующих мер к использованию маломерного и прогулочного флота для коммерческих перевозок, обмеление рек и заиливание дна водоемов, высокая стоимость круизов.

Губернатор напомнил, что в советские годы круизный туризм в Приморье был популярен. Сегодня некоторые компании успешно работают в этом направлении. Но для них нужно создать условия по приобретению новых судов.

Рабочая группа комиссии Госсовета совместно с заинтересованными структурами комплексно изучила все перечисленные проблемы и по итогам подготовила предложения по их решению.

Так, предложено продлить программу льготного лизинга круизных судов, увеличить размер судового утилизационного гранта до 50%, обеспечить развитие портовой инфраструктуры в регионах за счёт федерального финансирования. Кроме того, предложено упростить процессы оформления заходов в российские акватории иностранных судов с туристами, что имеет особое значение для Приморья. В допандемийный период во Владивосток ежегодно заходили до 20 таких судов.

«Необходимо в тоге выработать последовательную и согласованную политику всех заинтересованных ведомств для разработки единой комплексной государственной программы по развитию пассажирского, паромного, круизного флота, судоходных путей и береговой инфраструктуры с четким механизмом инвестирования в отрасль», — обобщил обсуждение Олег Кожемяко.

Также на заседании Ростуризм представил проект концепции развития круизного туризма в стране, который разработали в агентстве по туризму РФ.

По мнению главы Приморья, концепция имеет большое значение для прибрежных регионов, поскольку она даст возможность дальневосточникам путешествовать по Приморью и всему Дальнему Востоку.

Концепция развития круизного туризма должна быть доработана с учетом предложений до середины ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, акция продажи туров по России стимулировала продажи на круизы на теплоходах по рекам страны. Топовые направления — круизы до Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода, сообщили в Ассоциации туроператоров России.