Благовещенск, 1 октября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Для жителей Приамурья готовы порядка 100 тысяч доз вакцины от COVID-19. Прививочная кампания в регионе продолжается, за сутки 30 сентября были привиты от коронавируса 1700 амурчан.

Yarregion.ru Вакцинация

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Всего первый компонент прививки получили более 282,7 тыс. человек (59,78% от плана), второй — свыше 231,4 тыс. (47,84%).

«Темп вакцинации составляет более 500 человек в день по первой аппликации и свыше 850 человек по второму компоненту. Порядка 350 человек повторно вакцинировано за сутки», — пояснили в областном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области для медработников, осуществляющих вакцинацию от COVID-19, приготовили стимулирующие выплаты. Общая сумма поощрений составит более 112 млн рублей.