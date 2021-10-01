Красноярск, 1 октября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В пятницу, 1 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, умеренный дождь, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Набережная на ул. Дубровинского

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В 09:00 на Театральной площади было +5 °C, небольшой дождь.

Ночью с 1 на 2 октября ожидается до +2… +3 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного, северо-западного ветра 7−12 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В субботу, 2 октября, в Красноярске до +6… +8 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +1… +2 °C.

В воскресенье, 3 октября, в Красноярске ожидается до +4… +6 °C днём и до −2… +1 °C ночью, облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.

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