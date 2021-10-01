Вашингтон, 1 октября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Студия Complex Games выложила в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса пошаговой стратегии Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters. Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале проекта.

ИА REGNUM Зона Warhammer

Автор журнала PC Gamer Энди Чалк охарактеризовал игру как «мрачную XCOM» и отметил, что она выглядит «довольно неплохо». Её действие которой будет происходить в «неоготическом» корабле-храме с варп-двигателем. Разработчики показали в новом трейлере сражения и способности некоторых персонажей.

Напомним, в августе 2021 года Complex Games опубликовала кинематографический ролик Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters. Релиз игры состоится в 2022 году в сервисах Steam и Epic Games Store.