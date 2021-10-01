Цхинвал, 1 октября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Обращение в Госдуму и Совет Федерации в связи с проблемами, периодически возникающими на автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Нижний Зарамаг» на югоосетино-российской границе готовит парламент Южной Осетии. Такое решение было принято 30 сентября в ходе в ходе внеочередной сессии парламента Республики.

Wikipoints.ru Рокский тоннель (Южная Осетия)

Для проезда автомобилей с южноосетинскими номерами на территорию РФ требуется оформление их ввоза на определённый срок. В случае просрочки владелец обязан уплатить штраф. В связи с пандемией срок временного ввоза автомобилей с иностранными номерами на территорию РФ был продлён до 30 сентября. Уже 29 сентября на границе РФ и Южной Осетии образовался затор из граждан, у которых истекает срок временного ввоза автомобиля.

Депутаты отметили, что заторы на границе РФ и Южной Осетии возникают регулярно и людям приходится по несколько часов ждать своей очереди на въезд. В настоящее время на пункте пропуска задействованы все необходимые ресурсы для увеличения пропускной способности. Однако работники таможни не справляются с потоком автомобилей, часть из которых, только въехав в Южную Осетию, тут же разворачиваются и возвращаются в Россию, создавая очередь в обоих направлениях.

При этом уточняется, что всем транспортным средствам, находящимся на территории России, трижды продлевали срок разрешения на временный ввоз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о многокилометровой пробке на границе России и Южной Осетии.