Токио, 1 октября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В рамках Tokio Game Show (TGS) компания Konami сообщила новую информацию о будущей игре Yu-Gi-Oh: Master Duel. Трансляция прошла 30 сентября на YouTube-канале выставки.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики сообщили, что релиз новой игры серии состоится «этой зимой» на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch. Yu-Gi-Oh: Master Duel также выйдет на ПК и устройствах под управлением iOS и Android.

Это будет одиночная игра с сюжетными миссиями, которые будут разделены на иллюстрированные, миссии с игровыми механиками и дуэльные, в которых геймеры будут сражаться с противниками, управляемыми искусственным интеллектом игры.

Напомним, ранее Konami объявила, что Yu-Gi-Oh: Master Duel будет условно бесплатной карточной игрой, в которой геймеры смогут разблокировать около 10 тыс. карт. Они также получат возможность покупать за реальные деньги внутриигровые ценности.