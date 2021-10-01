Амстердам, 1 октября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Сборную России по вольной борьбе сняли с авиарейса в Надерландах. Об этом 30 сентября сообщил блогер Исрафил Исрафилов в своем телеграм-канале.

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По предварительной информации, российскую сборную не пустили на самолёт, следующий в аэропорт города Осло. Причиной для снятия команды с рейса стало нарушение антикоронавирусных мер: спортсмены не пожелали надеть медицинские маски.

В свою очередь, главный тренер сборной считает, что на команду осуществляется давление по «заказу оппонентов». О каких конкретно оппонентах идёт речь, тренер не уточнил.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограблении лагеря российских и украинских туристов в Грузии.