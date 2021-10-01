Якутск, 1 октября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. В Якутии зафиксировано очередное увеличение количества жителей, за сутки заразившихся COVID-19. Их число достигло 215 (днём ранее — 205), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в оперативном штабе республики.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Читайте также: Половину жителей Якутии из-за COVID-19 перевели на удалённый режим работы

Более половины случаев — 127 — отмечены в Якутске. Относительно большое количество новых заболевших также обнаружили в Мегино-Кангаласском, Амгинском и Вилюйском районах.

За сутки 29 сентября в республике погибли из-за коронавируса шесть человек, за всё время пандемии — 1202. Число заразившихся достигло 54 113.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, в соответствии с которым ужесточаются меры, цель которых — предотвратить распространение COVID-19. В том числе, на «удалёнку» переводят 50% сотрудников компаний республики.