Владивосток, 1 октября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В Приморье запустили отопление в детские сады Красноармейского района и Тернейского муниципального округа. Отопительный сезон в остальных городах и районах Приморья начнётся с учетом погодных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе правительства края.

Http://www.gradkostroma.ru Котельная

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В этих муниципалитетах запущено 13 котельных, которые отапливают 16 объектов.

«Пока тепло подаётся в течение дня, по мере похолодания котельные перейдут на круглосуточный режим работы», — пояснили специалисты.

В целом, к зиме в Приморье готовы 823 котельные, которые будут отапливать 1710 социальных объектов и почти 12 тыс. жилых домов.

Отмечается, что обычно в северных районах края отопительный сезон начинается с 1 октября, в остальных муниципалитетах — с 15 октября. Решение принимают главы на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае уже 87 котельных начали отопительный сезон — в первую очередь тепло получают социальные объекты: больницы, детские сады и школы. Отопление запущено пока в трёх районах: Аяно-Майском, Охотском и имени Полины Осипенко.