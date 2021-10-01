Якутск, 1 октября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Количество проблемных объектов, которые возводились на условиях долевого строительства, в Якутии уменьшилось с десяти до шести. Были решены проблемы 291 дольщика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе правительства республики.

Цитата из видео «Обращение дольщиков «Окского берега» к президенту Владимиру Путину» (Дольщики Окского берега) Обращение дольщиков

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Дольщики двух домов, который строила компания «Черов и К», а также одного здания застройщика «Симиир» получили компенсации. Ещё один объект был достроен. До конца 2021 года из списка проблемных будут исключены ещё два объекта, пообещал первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков.

«Сегодня в Едином реестре проблемных объектов состоят 10 объектов. За этот год благодаря совместным усилиям мы исключили из реестра 4 объекта и 291 дольщика», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительством Якутии и «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства» были подписаны Соглашения о софинансировании выплат более 570 обманутым дольщикам.