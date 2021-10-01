Вашингтон, 1 октября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Футбольный симулятор eFootball 2022 подвергся жёсткой критике со стороны пользователей сервиса Steam. Информация была опубликована 1 сентября на сайте платформы.

Media.steampowered.com Логотип Steam

На момент написания это новости в категории «Все оборы» игра имела статус «Крайне отрицательные», некоторые геймеры назвали её «худшей футбольной игрой» в истории. Известный портал Steam250 поставил её на первое место в отрицательном рейтинге. На данный момент свои отзывы на eFootball 2022 опубликовали более 7 тыс. пользователей Steam, при этом положительно проект оценили лишь 1,6 тыс. геймеров, что составляет лишь 8% от общего числа обзоров.

Издание Kotaku отметило, что любители футбольных симуляторов критикуют новую игру Konami практически за всё, начиная с графики и заканчивая механиками, игровым процессом и производительностью. Некоторые игроки в шутку назвали проект «психологическим хоррором».

Напомним, релиз eFootball 2022 состоялся 30 сентября 2021 года. Игра вышла на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.