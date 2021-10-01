Благовещенск, 1 октября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. В пунктах длительного пребывания Амурской области находятся 70 человек, дома которых стали непригодными для проживания после паводка. Руководство региона планирует создать места для ещё 57 амурчан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе правительства региона.

Правительство Забайкальского края Пункт временного размещения пострадавших от наводнения в Чите

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«Приближается зима, и амурчане, у которых от паводка пострадали дома, до момента приобретения нового жилья могут изъявить желание заселиться в ПДП. Нужно быть готовыми к увеличению числа граждан, которые лишились жилья в результате паводка и пожелают разместиться в пунктах длительного пребывания. Для их заселения нужно создать соответствующие условия», — сказал губернатор области Василий Орлов.

Пунктов длительного пребывания два, они расположены в посёлке Моховая Падь и в Благовещенске. Увеличивать количество мест для размещения людей будут в столице региона: в общежитии колледжа, где уже живут подтопленцы, отремонтируют один этаж. Финансировать эти работы, а также обустройство помещений будет резервный фонд Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания.