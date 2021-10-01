Магадан, 1 октября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Власти Магаданской области обсудили включение участие Колымы в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба мэрии Магадана Вечерние огни «Маяка»

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В Магаданской области при поддержке Ростуризма планируется строительство кемпингов и автокемпингов, формирование точек туристского притяжения в деревнях и селах, ожидается поддержка на создание новых национальных турмаршрутов, обустройство исторических центров городов, предоставление льготной ставки по кредитам для инвесторов на создание гостиниц, меры грантовой поддержки предпринимателей в сфере туризма.

«Мы готовимся к конкурсному отбору проектов предпринимательских инициатив, претендующих на гранты Ростуризма РФ. Совместно с региональными предпринимателями готовятся соответствующие заявки», — сказала и. о. министра культуры и туризма Колымы Вероника Чернова.

Планируется реализация семи проектов.

Губернатор Сергей Носов отметил, что сейчас прорабатываются многие проекты, которые послужат повышению туристической привлекательности Колымы. Один из них — строительство пирса портофлота «Марина» для стоянки маломерных судов в бухте Нагаева и новой гостиницы в областном центре.

«Кемпинги могут представлять интерес для туристов на озере Джека Лондона и других красивых и перспективных территориях отдыха на Колыме. Хотел бы обратить внимание на строительство гостиницы в Магадане в районе улиц Портовая и Приморская на месте пустыря. Этот проект сейчас разрабатывается», — сказал Носов.

В ноябре-декабре 2021 года планируется старт конкурсного отбора в рамках нацпроекта, в котором примет участие и Магаданская область.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на строительство кемпингов в России по федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» предусмотрено 500 млн рублей.