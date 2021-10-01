Лос-Анджелес, США, 1 октября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Студия DICE изложила свою политику в отношении геймеров, которые будут мошенничать или оскорблять других игроков в будущей многопользовательской игре Battlefield 2042. Публикация была размещена 30 сентября в блоге разработчиков на сайте издателя Electronic Arts.

Компания Electronic Arts Логотип игры Battlefield 2042

Авторы игры рассказали о том, какие инструменты они предоставят геймерам для того, чтобы они могли пожаловаться на нарушителей. DICE, в частности, предоставит игрокам возможность сопровождать внутриигровую жалобу комментарием. Студия также подчеркнула, что будет реализовывать по отношению к читерам (игровым мошенникам) политику нулевой терпимости.

«Когда дело доходит до читерства, в этом случае нет предупреждений и временных блокировок. Если вы не играете по правилам, вы вылетаете», — заявили разработчики.

Напомним, с 6 по 10 октября 2021 года DICE проведёт открытое бета-тестирование Battlefield 2042. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2021 года.