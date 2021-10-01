Вашингтон, 1 октября, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Устройства для нагревания табака IQUS запретила компаниям Altria и Philip Morris ввозить и продавать в США комиссия по международной торговле. Об этом 30 сентября сообщает The Wall Street Journal.

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Причиной запрета стал спор с определением прав на интеллектуальную собственность. Компания-«дочка» British American Tobacco RJ Reynolds Tobacco заявила, что Altria и Philip Morris, выпускающие устройства IQUS, используют при производстве их технологию. Фактически, это означает обвинение в краже интеллектуальной собственности. Продажи приостановлены комиссией до окончания разбирательств.

Судебное дело будет рассматриваться около двух месяцев. Для вступления постановления в законную силу необходима будет личная подпись президента США Джозефа Байдена. Если решение американского регулятора останется в силе, то начиная с ноября устройства IQUS нельзя будет ввезли на территорию США или продать внутри страны.

В свою очередь компаниях Altria и Philip Morris считают патенты RJ Reynolds Tobacco недействительными и в связи с этим будут оспаривать решение регулятора.

Уточняется, что British American Tobacco уже подавала иски против Altria и Philip Morris в нескольких других странах, но пока ей не удалось выиграть ни одного судебного процесса.

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