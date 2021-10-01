Магадан, 1 октября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил колымчан с Международным днём пожилых людей, сообщили 1 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

MabelAmber Пожилая пара

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«Уважаемые ветераны войны и труда, представители старшего поколения колымчан, примите самые тёплые и искренние слова благодарности и признательности за ваш многолетний труд, за жизнь, которую вы посвятили детям, обществу, развитию и процветанию Магаданской области.

Вы остаётесь хранителями добрых традиций поддержки и взаимопомощи, моральных ценностей, передаёте знания и богатый жизненный опыт молодому поколению специалистов, которым ваши мудрые советы помогают принимать продуманные и взвешенные решения. Вы воспитываете и заботитесь о подрастающем поколении, активно участвуете в культурных и общественных событиях региона.

Крепкого вам здоровья, благополучия, заботы близких людей и всего самого доброго», — пожелал Сергей Носов, отметив особо ветеранов Великой Отечественной войны, которые сделали всё возможное и невозможное, чтобы победить, отстоять независимость Родины.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 1 октября отметили Международный День пожилых людей — в регионе проживают более 8 тыс. человек старше трудоспособного возраста.