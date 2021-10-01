Анадырь, 1 октября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. На Чукотке 1 октября отметили Международный День пожилых людей — в регионе проживают более 8 тыс. человек старше трудоспособного возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Pfrf.ru Пожилые люди

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Пожилых людей поздравил губернатор Роман Копин, отметив, что это праздник бесконечно дорогих для каждого из нас людей — наших отцов и матерей, бабушек и дедушек.

«Мы почитаем вашу мудрость, ваш бесценный жизненный опыт, восхищаемся вашим жизнелюбием, энергичностью, гражданской активностью. Многие из вас продолжают трудиться, заниматься общественной деятельностью, становятся лидерами среди молодёжи, обучают, передают традиции, культуру, язык. Искренне благодарен вам! Со своей стороны мы продолжим заботиться о вашем здоровье и благополучии как в период пандемии, так и после него. Приложим все усилия, чтобы вы чувствовали гордость за новые поколения и спокойствие за завтрашний день», — сказал Роман Копин.

Подарочные сувениры вручили более 300 одиноко проживающим получателям социальных услуг на дому.

В рамках национального проекта «Демография» в округе реализуется региональный проект «Старшее поколение», задачей которого является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста.

В рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» пожилым предоставляются единовременные выплаты на приобретение технических средств реабилитации, зубопротезирование, лечение, неотложные нужды, оплата проезда через Анадырский лиман, освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и др.

С 2010 года неработающим пенсионерам выплачивается региональная социальная доплата к пенсии, если материальное обеспечение пенсионера меньше 19 312 рублей. Такой поддержкой пользуются 1618 человек. Предоставляется единовременная социальная выплата на переселение в другие регионы РФ одиноко проживающим гражданам старше 69 лет — её уже получили 19 жителей Чукотки.

Отмечается, что в этом году два пенсионера — победителя регионального этапа достойно представили Чукотку в финале XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходил онлайн в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (52%) уверены, что пожилым людям независимо от состояния их здоровья лучше всего жить в семье. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.