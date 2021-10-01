Иркутск, 1 октября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила тендер, в рамках которого будет выбран подрядчик на проектирование, реконструкцию здания филиала ФКП «Российская государственная цирковая компания» — «Иркутский государственный цирк», передаёт ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». реж.Фёдор Хитрук. 1965.СССР Цирк

Максимум, который готовы потратить на работы, составляет 1 093 748 153,86 рубля, из которых предусмотрен аванс в размере 43,54%. Итоги запроса предложений подведут 7 октября 2021 года.

Работы профинансируют из федерального бюджета. Размер обеспечения заявки превышает 54,6 млн рублей, а обеспечение исполнения контракта — 10% от суммы сделки.

Работы должны быть завершены за 1060 дней с даты заключения госконтракта.

В задании на проектирование уточняется, что в основе задачи лежит нацпроект «Культура».