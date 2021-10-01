Мурманск, 1 октября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник бросил бутылки с горючей смесью в здание правительства Мурманской области. Об этом 1 октября сообщает телеграм-канал «Мурманск-инсайд».

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Инцидент произошёл около 01:30 мск, действия злоумышленника были зафиксированы камерами наружного наблюдения. В результате происшествия пострадал охранник.

Отмечается, что в момент инцидента в здании, несмотря на поздний час, находились чиновники из правительства региона. Злоумышленник с места происшествия скрылся. На месте ЧП работают сотрудники полиции, личность нападавшего устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пригороде Санкт-Петербурга неизвестный злоумышленник ранил прохожего из пневматического оружия.