Хабаровск, 1 октября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Погибший

Читайте также: На Чукотке около жилого дома обнаружили останки человека

29 сентября в лесополосе в районе посёлка Старт в Комсомольске-на-Амуре обнаружено растерзанное тело неизвестного мужчины.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз для идентификации личности мужчины, а также определения причин его смерти.

Предположительно, на мужчину мог напасть медведь. Был ли он живой или уже мертвый — предстоит выяснить следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Угольные Копи Анадырского района на Чукотке 27 сентября рядом с жилым домом жители обнаружили костные останки человека. По предварительным данным смерть наступила около месяца назад.