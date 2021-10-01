Магадан, 1 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Арбитраж Магаданской области 25 октября 2021 года начнёт рассматривать иск мэрии Магадана к Магаданской области в лице министрества труда и социальной политики региона. С последнего требуют компенсировать небольшую сумму убытков — более 2,3 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в середине сентября 2021 года. Дело принято судьей Макаревич. Истец обратился с исковым заявлением о взыскании в пользу муниципального образования убытков в размере 2 349 978 рублей 74 копеек, но детали спора пока не сообщались. Возможно, сумма возникла в результате исполнения решений суда или непрофильных полномочий. В последние годы подобные иски в регионах связаны с решением жилищного вопроса детей-сирот.

В качестве третьего лица в спор привлечено управление по учёту и распределению жилой площади мэрии Магадана.

Напомним, в январе 2021 года мэрия Читы взыскала с Минфина РФ убытки на сумму 5,2 млн рублей, возникшие после выплат за услуги по присмотру за детьми-сиротами.