Вашингтон, 1 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Документ о продлении временного финансирования федерального правительства США подписал американский лидер Джозеф Байден. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Финансирование правительства продлено до 3 декабря включительно. Кроме того, документ содержит положения о выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и на помощь эвакуированным из Афганистана.

Инициатива была одобрена в Конгрессе США в связи с окончанием финансового года. Бюджет на следующий год ещё не согласован, поэтому сенаторам нужно было в срочном порядке принять решение о финансировании федерального правительства, чтобы избежать так называемого «шатдауна» — временной приостановки работы правительства.

Подобные ситуации происходили и раньше, а в 2018 году из-за приостановки финансирования правительство вынуждено было уйти в отпуск более, чем на месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы заблокировали в сенате США законопроект о лимите госдолга и о временном финансировании правительства США.