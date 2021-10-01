Южно-Сахалинск, 1 октября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. На Сахалине 30 сентября в акватории порта Корсакова произошла утечка нефтепродуктов. Попадания топлива в открытое море удалось избежать — разлитое горючее оперативно откачали, сообщило ИА «Сах.ком».

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Утечка произошла из-за распила старых судов. Дождевые потоки смыли топливо в бухту Анивского залива. Оперативно были выставлены боновые заграждения. После откачки нефтепродуктов специалисты провели очистку загрязненной воды сорбентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Генеральная уборка» в России поднимут со дна 213 затопленных судов. Изначально речь шла о подъёме 79 судов, но в ходе мониторинга их число увеличилось почти в три раза.