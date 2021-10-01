Владивосток, 1 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Во Владивостоке по ходатайству следствия 30 сентября суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику МЭО ГИБДД УМВД России по Приморью, а также ещё четырем фигурантам уголовного дела, остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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На данный момент установлено, что с 2018 года по 14 апреля 2021 года подозреваемый, действуя в сговоре со своими коллегами и гражданскими лицам, выступающими в качестве посредников, брал взятки за положительную сдачу экзаменов на получение права управления автотранспортными средствами.

Расследование уголовного дела продолжается, проведены обыски, изъята документация, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД — их подозревают в получении взяток. Пока выявлено два эпизода получения денежных средств от граждан в размере 65 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.