Краснодар, 1 октября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края признал обоснованными банкротные претензии «Россельхозбанка» к Евгению Громыко, чьи данные совпадают с данными бывшего заместителя министра сельского хозяйства России. В отношении Громыко ввели первый этап — реструктуризацию задолженности — сроком до 20 января 2021 года. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Бывший высокопоставленный чиновник получил в реестр первую финансовую претензию — на 575 054 663 рубля 84 копейки. Помимо этого, отдельно в реестре учли неустойку на сумму 579 тыс. рублей. Такие суммы в качестве долгов заявил банк-инициатор.

Финансовым управляющим утвердили Дмитрия Митряковича — члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Напомним, Громыко в Минсельхозе РФ был заместителем экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва.

Помимо этого, Громыко занимал пост вице-губернатора, курируя агровопросы в администрации Кубани, а начинал свой трудовой путь он в компании Николая Ткачёва — отца будущего министра.

Супруга Громыко — Алла владеет фермерским хозяйством и компанией «Кубанский осётр». С февраля 2021 года Алла Громыко по инициативе «Россельхозбанка» находится на этапе реструктуризации долга.

Шато — для элиты, гречка за сотню — для населения: на чём богатеют Ткачёвы?