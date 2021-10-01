Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Ресурсов для высылки более 11 млн нелегальных мигрантов нет у профильных служб в США. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Мигранты в США

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас признал, что у профильных служб нет ресурсов, необходимых для высылкиболее 11 млн человек, которые нелегально находятся на территории США. Как пояснил Майоркас, в создавшейся ситуации службам следует действовать очень осмотрительно и самостоятельно определять, в отношении кого следует в первую очередь принять меры, направленные на обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства.

По словам министра, «иммиграционный статус» не должен быть единственным фактором для принятия решения о высылке. Сотрудникам служб, принимающих решения о высылке, рекомендуется учитывать всю совокупность фактов и обстоятельств. Ключевой вопрос — представляет ли конкретное лицо без гражданства угрозу для общественной безопасности.

Напомним, президент США Джозеф Байден после инаугурации подписал ряд указов, смягчающих миграционное законодательство. В связи с этим действующая администрация Белого дома неоднократно подвергалась резкой критике из-за миграционного кризиса, возникшего в связи с возрастанием притока людей, желающих попасть в США из Мексики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к границе США и Мексики направляется поток мигрантов из 60 тыс. человек.

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