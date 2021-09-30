Париж, 1 октября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Тарифы на газ во Франции будут заморожены до апреля 2022 года на фоне скорого увеличения цен на голубое топливо, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс 30 сентября в эфире телеканала TF1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Он отметил, что после апреля стоимость газа должна начать снижаться. Глава правительства добавил, что если меры по заморозке окажутся недостаточными, то власти могут увеличить количество специальных ваучеров, которые предоставляются гражданам для оплаты электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября цена газа в ЕС впервые в истории превысила на торгах отметку $1000 за 1 тыс. кубических метров. Стоимость октябрьского фьючерса достигла $1031,3.