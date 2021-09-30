Вашингтон, 1 октября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Октябрь 2021 года станет «месяцем осведомленности о кибербезопасности» в США. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, 30 сентября опубликованного его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

Глава Белого дома напомнил, что преступления хакеров подрывают работу различных жизненно важных учреждений. Он призвал американских граждан сделать все необходимое для защиты самих себя от кибератак и внести свой вклад в борьбу с киберпреступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября власти Японии ввели в стране новую стратегию кибербезопасности, в которой Россия, Китай и КНДР впервые указаны как потенциальные источники хакерских атак.