Петропавловск-Камчатский, 1 октября, 2021, 02:39 — ИА Регнум. На Камчатке в селе Пахачи Олюторского района 1 октября к 09:00 по местному времени (00:00 мск) удалось полностью ликвидировать крупный пожар, который начался 30 сентября с возгорания заброшенной нежилой постройки — огонь перекинулся на рядом стоящие здания, была угроза возгорания жилых домов и социальных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Kurganobl.ru Пожар

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Пожарные отбили от огня два жилых дома, которые частично пострадали. К вечеру 30 сентября распространение пожара удалось остановить, к утру 1 октября — полностью ликвидировать.

В тушении пожара участвовали 25 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что пожар в селе Пахачи Олюторского района, который возник 30 сентября, не затронул жилые дома. Огнём повреждены только нежилые строения. В пятницу, 1 октября, в село Пахачи отправится заместитель председателя правительства края Александр Заболиченко, который на месте будет регулировать вопросы по ликвидации возгорания и оказания необходимой помощи населению.