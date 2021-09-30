Лондон, 1 октября, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Правила, уравнивающие граждан Евросоюза, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии с гражданами третьих стран вступили в Великобритании с 1 октября.

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Это означается, что начиная с этого дня граждане Евросоюза смогут въехать в Великобританию только по загранпаспорту, национальные удостоверения личности становятся недействительными. Такое решение Лондон анонсировал ещё в октябре 2020 года. Пояснялось, что основной целью стала борьба с поддельными удостоверениями личности.

«Мы должны пресечь действия преступников, которые хотят нелегально въехать в нашу страну при помощи поддельных документов», — сказано в заявлении министра внутренних дел королевства Прити Патель. По мнению главы МИД Великобритании, такая мера позволит стране вернуть себе контроль над иммиграционной системой после отмены Brexit.

Проживающих в Великобритании граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии новая мера не коснётся. Они смогут въезжать в страну по национальному удостоверению личности вплоть до 31 декабря 2025 года.

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