1 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Соглашение об автомобильных номерах, которое при посредничестве ЕС было достигнуто между Белградом и Приштиной 30 сентября, нельзя считать победой Сербии. Оно намного усложнит жизнь косовским сербам, но зато обеспечит президенту Вучичу комфортные условия для проведения очередных выборов весной 2022 года, считают сербские эксперты.

Татьяна Стоянович, , 07:41 — REGNUM В Брюсселе 30 сентября было достигнуто временное соглашение об условиях использования автомобильных номеров сепаратистского Косово на территории центральной Сербии, и наоборот — сербских номеров на территории южного края, которую контролирует сепаратистское правительство в Приштине. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, это значит, что подразделения «Росу» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово —ИА REGNUM) покинут КПП Ярине и Брняк 2 октября до восьми часов. Сербы к этому времени разберут баррикады на дорогах. Контингент KFOR (миссии НАТО в Косово) займет позиции на КПП Ярине и Брняк до начала реализации соглашения и задержится там примерно на две недели. С 4 октября будет задействован режим стикеров — автомобилисты из центральной Сербии и сепаратистского Косово при нахождении их автомобилей на территории, контролируемой другой стороной, будут заклеивать государственные символы на номерах.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Сербии назвал это соглашение большим успехом Сербии, но опрошенные ИА REGNUM эксперты не разделяют его оптимизма.

По мнению профессора международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деяна Мировича, достигнутое в Брюсселе соглашение значит, что Александр Вучич на самом деле согласился с принципом «взаимности», на котором настаивал премьер-министр Косово Альбин Курти.

По словам Мировича, президент Сербии фактически согласился с тем, что косовские албанцы имеют право въезжать на территорию центральной Сербии с номерами сепаратистского образования, как будто они другое государство, а сербы из центральной Сербии не смогут въехать на территорию своего южного края без специальной наклейки.

«Так что Вучич согласился на то, что ранее называл неприемлемым. А все эти передвижения армии, военной техники, организация визита посла России в расположение сербских подразделений на административной линии, все бойкие заявления главы МВД Александра Вулина — это был всего лишь маневр для отвлечения внимания от его капитуляции перед косовскими албанцами и Западом», — рассказал эксперт.

Александр Вулин Mod.gov.rs

Мирович считает, что президент Сербии использовал сербов, проживающих на севере Косово и Метохии, и их оправданный страх для того, чтобы поднять градус напряженности, но в итоге отдал их обратно в руки сепаратистских властей в Приштине. «Можно сказать, что все эти события за последние десять дней на севере южного сербского края были очередным фарсом и увертюрой к очередному большому предательству Александра Вучича», — заявил эксперт.

Достигнутое в Брюсселе соглашение серьёзно усложнит жизнь косовских сербов, так как автомобильные номера, которые у них есть, не будут действовать южнее реки Ибар. Более того, по всей вероятности, они не смогут с ними передвигаться даже по территории центральной Сербии, продолжил Мирович. По его мнению, это показывает, до какой степени пагубными оказались Брюссельское и Вашингтонское соглашение, подписанные с представителями Приштины в 2013 и 2020 годах. «Особенно Брюссельское, так как Вучич тогда передал Приштине контроль над таможней и полицией на севере края. Он поставил косовских сербов в положение национального меньшинства, вернее, в такое же бесправное положение, в каком они находились во времена Османской империи», — полагает собеседник ИА REGNUM.

Мирович обратил внимание на роль, которую в достижении соглашения об автомобильных номерах сыграл спецпредставитель Госдепа США по Западным Балканам Габриэль Эскобар.

«Здесь понятно, что Вучич поставил все на карту американцев как главных посредников в переговорах о Косово, и ему и в голову не пришло пригласить представителей России и Китая присоединиться к поискам решения», — сказал эксперт. По его словам, стоит ожидать, что со временем Евросоюз все меньше будет влиять на процесс переговоров Белграда и Приштины, а США постепенно возьмут на себя главную роль и доведут процесс до завершения.

Деян Мирович «Цель США — добиться отмены Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии. Это единственное, что препятствует вступлению Косово в ООН. Одновременно прекращение действия этой резолюции обозначит и дипломатическое исчезновение России с Балкан. Кажется, что у США есть достаточно доказательств вовлеченности Вучича в коррупционные аферы, и он готов сделать все, лишь бы удержаться у власти».

Эксперт считает, что достигнутое 30 сентября соглашение об автомобильных номерах можно считать окончательным — шестимесячный срок, который дается на урегулирование этого вопроса, на самом деле должен обеспечить сербским властям дополнительное время для того, чтобы общественность смирилась с новыми обстоятельствами, особенно с учетом выборов в Сербии весной 2022 года. После выборов, полагает Мирович, сепаратисты просто снимут стикеры со своих автомобилей.

«Действия Вучича в ходе последнего кризиса на севере Косово и Метохии можно сравнить с его признанием Кристиана Шмидта в качестве верховного представителя в Боснии и Герцеговине. Приняв Шмидта у себя в Белграде, президент Сербии нанес урон дипломатическим усилиям Баня-Луки, Москвы и Пекина по защите интересов Республики Сербской. В будущем я ожидаю новых неприятных сюрпризов. Правда, я думал, что после всего этого спектакля с танками и МиГами Вучич продержится дольше. К сожалению, я ошибся», — резюмировал Деян Мирович.

Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что Александр Вучич, возможно, связан какими-то договоренностями с Западом и поэтому не может в процессе решения косовского кризиса сослаться на Резолюцию 1244 СБ ООН.

«Тот факт, что представители партии «Сербский список», подконтрольной Вучичу, не вышли во время кризиса на севере Косово из сепаратистского правительства, говорит о том, что для всех событий существовал ранее придуманный сценарий. Мне кажется, что президент Сербии нашел способ выполнить все то, что и подписал в 2016 году в рамках соглашения «О взаимности», — рассказал Гайич.

Александр Вучич Predsednik.rs

По мнению политолога, соглашение, достигнутое в Брюсселе, является своеобразной капитуляцией Сербии, так как Вучичу не удалось выбить для сербской стороны даже формирования Сообщества сербских муниципалитетов.

Стеван Гайич «Единственный хороший момент — это то, что опасность подписания окончательного соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной откладывается на полгода. А может быть и навсегда, если Россия и Китай и впредь будут настаивать на соблюдении Резолюции 1244».

Эксперт допустил, что последние события в Косово и Метохии могли развиваться по намного худшему для Сербии сценарию, если бы Россия и Китай вовремя не заинтересовались ситуацией.

Даже если те акторы, которые участвовали в создании конфликтной ситуации, хотели использовать кризис для восстановления плана о «разграничении Косово» и подписания окончательного соглашения между Белградом и Приштиной, это стало невозможным из-за последовательной позиции России и Китая», — подытожил Стеван Гайич.