Варшава, , 02:13 — REGNUM Решение польского правительства о продлении на 60 дней режима чрезвычайного положения, действующего на границе республики с Белоруссией из-за наплыва мигрантов, утвердил Сейм Польши (нижняя палата парламента). Об этом 1 октября сообщается на сайте законодательного органа.

Польский сейм Szczebrzeszynski

За указанное решение проголосовали 237 парламентариев, а 179 — выступили против. Еще 31 депутат воздержался. Режим ЧП в приграничной зоне шириной 3 км действует с 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Пограничная служба Польши объявила, что за сутки было зафиксировано 313 попыток незаконного пересечения мигрантами польско-белорусской границы.

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