Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Шесть патрульных катеров проекта Mark VI будут поставлены на Украину Соединенными Штатами до 2025 года, 30 сентября сообщили в пресс-службе Пентагона.

Патрульный катер Mark VI Navy.mil

Сумма контракта составляет $84,25 млн. В него включены работы по проектированию, строительству и оснащению указанных плавательных средств. Кроме того, рассматривается возможность сборки для Украины еще двух таких катеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа RT распространило информацию о том, что Пентагон планирует закупить для украинских военно-воздушных сил комплексную радионавигационную систему и три инструментальные системы посадки. Указанное авиационное оборудование будет размещено на базах ВВС Украины Староконстантинов и Озёрное.

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