Вашингтон, 1 октября, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Шесть патрульных катеров проекта Mark VI будут поставлены на Украину Соединенными Штатами до 2025 года, 30 сентября сообщили в пресс-службе Пентагона.

Navy.mil Патрульный катер Mark VI

Сумма контракта составляет $84,25 млн. В него включены работы по проектированию, строительству и оснащению указанных плавательных средств. Кроме того, рассматривается возможность сборки для Украины еще двух таких катеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа RT распространило информацию о том, что Пентагон планирует закупить для украинских военно-воздушных сил комплексную радионавигационную систему и три инструментальные системы посадки. Указанное авиационное оборудование будет размещено на базах ВВС Украины Староконстантинов и Озёрное.