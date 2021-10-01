1 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 09:21 — REGNUM Материал издания New York Times со ссылкой на слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана из интервью, взятого по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН, согласно которому Турции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 октября в социальной сети Facebook.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, кто бы удивился таким высказываниям Эрдогана, но не я. И заметьте, ещё даже «сковородка не нагрелась», а какая «пластика»!» — отмечает Vivena L.

Многие пользователи удивились тому, как откровенно Эрдоган раскрывает свои истинные мотивы, не опасаясь задеть чувства той же России или Китая.

«Уж чего, а чувства такта Эрдогану не занимать. Вообще не стесняется, выдаёт как есть. Но цель понятна — надо сообщить США, что они теряют такого замечательно союзника в лице Турции. Думаю, в Вашингтоне одумаются и продадут Анкаре всё, что Эрдоган там попросит», — написал Алексей Н.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО Tccb.gov.tr

Некоторые комментаторы отмечают, что Эрдоган очень прямолинейно пытается намекнуть Соединённым Штатам на то, что они совершили ошибку, отвергнув Турцию, но всё ещё можно вернуть назад.

«Он не объяснил, он просто между строк предупредил Байдена: «Если выкинете ещё «санкции» или опять откажете в чём-то по тому же сценарию, всё можем купить у России или у Китая». Думаю, кому нужно было прочитать это между строк, тот уже прочёл», — поделился своим мнением Elchin M.

Часть людей считает, что такие страны, как Турция, в первую очередь волнуют деньги и доступ к вооружению. Тот, кто предлагает лучшие варианты, тот и получает внимание Анкары, пишут граждане.

«Сегодня враги, а завтра друзья. В основе всегда лежит выгода, бабло, а слова всегда можно подобрать доверчивым читателям. Поэтому Эрдоган всё так рассказывает в надежде, что Вашингтон вспомнит о своём внезапном желании дружить с Анкарой», — считает Слава А.

Ряд пользователей указывает на то, что Турции, казалось бы, и не нужны никакие системы противоракетной обороны, ведь на неё никто не собирается напасть.

«А зачем им в принципе покупать такое оружие? Боятся, что придётся земли возвращать Греции и Армении? Вроде никто на них нападать не собирался. Так что пусть ведут себя не так агрессивно со своими соседями, и тогда не понадобится ни у кого закупать ПРО», — советует Michael B.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» Mil.ru

Отдельные комментаторы отмечают, что Турции как раз и нужны системы ПРО, потому что этому государство много что угрожает, в том числе и извне.

«Эрдогану наплевать на все условности, с кем бы то ни было. Когда стране стала угрожать опасность даже от того же НАТО после того, как был в Турции предотвращён государственный переворот под руководством Запада. Все страны, прежде всего, думают о своей безопасности, и если Турции угрожает опасность, то необходимо обеспечить её системами ПРО от внешней угрозы», — указывает Виктор Ш.

Напомним, 30 сентября издание New York Times опубликовало материал со ссылкой на слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана из интервью, взятого по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН, согласно которому Турции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot.