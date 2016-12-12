Штутгарт, Германия, 1 октября, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Взрыв с последующим пожаром произошёл в автобусном парке в немецком городе Штутгарте. Об этом 30 сентября сообщает издание Insider Paper.

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В момент взрыва в парке находилось около десяти электробусов. Причиной взрыва, согласно предварительным данным, стала техническая неисправность в одном из автобусов. Уточняется, что автопарк принадлежит одному из крупнейших поставщиков электроэнергии в стране.

Очевидцы сообщают о мощном и густом столбе дыма над местом происшествия. К тушению пожара привлечены несколько расчётов спасателей, кроме того, над местом ЧП был замечен вертолёт. Информация о пострадавших не сообщалась.

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