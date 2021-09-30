Загреб, 1 октября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Airbus А320 египетской авиакомпании Air Cairo совершил экстренную посадку в аэропорту хорватского города Загреб, 30 сентября передал телеканал HRT.

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Воздушное судно направлялось из Хургады (Египет) в Дюссельдорф (Германия). Причины инцидента не называются. Всех пассажиров разместили в транзитной зоне аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в израильском аэропорту Бен-Гурион недалеко от города Тель-Авив из-за неисправности подкрылков экстренно сел самолет американской авиакомпании United Airlines.