Москва, 1 октября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях с 1 октября в соответствии с принятым в июле решением.

Двуглавый орёл Банка России на реверсе монеты

Подобное ужесточение стало вторым в 2021 году. На первом этапе Центробанк увеличил надбавки к коэффициентам риска кредитам для населения до уровня, который существовал до пандемии COVID-19.

Второе повышение затрагивает ссуды, которые будут выдаваться наиболее закредитованным заёмщикам с показателем долговой нагрузки выше 80% (то есть тем, кто уже тратит на платежи по обязательствам более 80% своего ежемесячного дохода).

В Центробанке считают, что предпринятые меры помогут снизить стимулы финансово-кредитного сектора к увеличению рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки населения.

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