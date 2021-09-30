Санто-Доминго, 1 октября, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Жесткую посадку на юге Доминиканской Республики совершил легкомоторный самолет с 200 кг наркотических веществ на борту, 30 сентября сообщило на своем сайте Национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы.

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

Прибывшие на место происшествия спасатели никого не нашли. Власти республики ведут поиски владельцев и пилотов воздушного судна по подозрению в наркоторговле. Самолет прибыл в страну со стороны Южной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля на юго-востоке Перу разбился военный вертолет, участвовавший в операции против незаконного оборота наркотиков. В результате инцидента погибли пять человек и еще пять пострадали.