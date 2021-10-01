1 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 09:19 — REGNUM Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН передал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану список из почти 450 осуждённых в России и Донбассе украинцев и просил «замолвить за них слово» перед российским лидером Владимиром Путиным, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 1 октября в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский

«Судя по всему, Зеленского все уже в чёрный список добавили. Ни до кого дозвониться не может, никому даже письма написать не может. Приходится через других президентов записочки передавать», — написал Рамил Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский резко снизил уровень дискуссии между руководителями государств, уничтожив тем самым окончательно уважение к Украине.

«Позорный клоун бегает, то деньги у всех клянчит, то газ, а потом всех за спиной хает, как тех, так и других. Теперь за него опять должны президенты других стран решать с Путиным его дела! Ага, конечно! Может, ему ещё и сопли подтереть?» — пишет Михаил С.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Сочи Kremlin.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский превратился в назойливую муху, которая портит настроение всем лидерам иностранных государств своими бесконечными просьбами, а иногда даже и требованиями.

«Вот ведь попрошайка! Байдена он просит, Макрона просит, Меркель просит, теперь даже Эрдогана просит. Сам-то, что, глухонемой? Или русский язык забыл?» — задаётся вопросом Валерий К.

Часть людей считает, что Эрдогану абсолютно наплевать на каких-то там украинцев, Зеленский выбрал себе совершенно не того помощника в диалоге с Москвой.

«Эрдоган этот список давно уже в урну выбросил, а взял лишь для вида, чтобы не портить отношения. Чтобы малое дитя не плакало. Не хватало ему забот ещё посыльным работать», — указывает Василий М.

Ряд пользователей указывает на то, что в России, как и в Донбассе, люди живут по закону, а в тюрьме оказываются только те, кто этот самый закон нарушил.

«Я понимаю, что господин президент Украины — актёр, но на территории Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик сидят только те украинцы, которые совершили преступление против мирного населения. Иначе быть не может. В любом другом случае таких иностранных граждан бы давно уже депортировали на родину. Тут никому не нужны дармоеды», — считает Хорхе М.

Нашлись и те, кто отмечают, что Зеленский, как и его предшественник, использует трагические и не очень судьбы отдельных людей ради удовлетворения своих узких политических интересов.

Тюрьма

«Интересно, пофамильный список заключённых, который передал Зеленский, это те, кто вели подрывную деятельность на территории России, были подготовлены Украиной для диверсий и, согласно списку, были задержаны и арестованы российскими правоохранительными ведомствами? А теперь Зеленский о них хлопочет, но не вдаётся в подробности об их задержании, но зато он точно знает их пофамильно и проявляет неподдельный интерес к их особам. А, кстати, как хоть там героиня Украины Надежда Савченко? Та, о которой так сильно хлопотал предыдущий президент, и ведь как хлопотал! Как-то все это наиграно и схоже с нынешней ситуацией», — отмечает Виктор В.

Напомним, 30 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге о том, что президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН передал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану список из почти 450 осуждённых в России и Донбассе украинцев и просил «замолвить за них слово» перед российским лидером Владимиром Путиным.