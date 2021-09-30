Босния и Герцеговина, 1 октября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Мост через реку Неретва — символ партизанской борьбы во Второй мировой войне в населенном пункте Ябланица в Боснии и Герцеговине будет восстановлен. Об этом сообщил глава администрации Ябланицы Дамир Шабанович 30 сентября.

Megaman7de Река Неретва. Босния и Герцеговина

По словам Шабановича, это значимый проект, который будет способствовать развитию туризма в этом регионе Герцеговины.

«Это важно для развития музейного комплекса и расширения туристического потенциала», — процитировал портал «Кликс» слова Шабановича.

Напомним, что мост на Неретве является частью мемориального комплекса «Битва за раненых», как называют одно из главных сражений между партизанами, немецкими фашистами и четниками, произошедшее в феврале-марте 1943 года. Мост взрывали два раза — первый раз в 1943 году по приказу Йосипа Броза Тито. Это был тактический ход, придуманный для того, чтобы ввести противника в заблуждение. После войны на этом месте был построен новый железнодорожный мост, но он был взорван в 1969 году во время съемки художественного фильма «Битва на Неретве» режиссера Велько Булаича. Чтобы реалистично изобразить катастрофическую сцену битвы в финале фильма, режиссер решил взорвать настоящий мост. В фильме снимался советский актёр Сергей Бондарчук.