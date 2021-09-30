Пхеньян, 1 октября, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Заявление по поводу испытания своей новой зенитной ракеты сделала КНДР, 30 сентября сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Маневры заключались в проверке работы пусковой установки, радиолокационной станции и командного пункта. Кроме того, на испытании были проверены комплексные боевые характеристики ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября минобороны Японии зафиксировало запуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Северокорейские власти объявили, что республика испытала свою новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8».